تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا و5 حالات شفاء في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، أمس، و5 حالات شفاء.

جاء ذلك في بيان للجنة اليوم، قالت فيه إنه تم سحب عدد من العينات أمس الخميس، أظهرت هذه إيجابية 3 عينات، و5 حالات شفاء.

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