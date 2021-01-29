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تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا و5 حالات شفاء في طبرق

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، أمس، و5 حالات شفاء.

جاء ذلك في بيان للجنة اليوم، قالت فيه إنه تم سحب عدد من العينات أمس الخميس، أظهرت هذه إيجابية 3 عينات، و5 حالات شفاء.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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