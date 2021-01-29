الثني يتابع سير العملية التعليمية في ظل الإجراءات الاحترازية

بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بومريز سير العملية التعليمية ومستجداتها

وناقش الاجتماع أخذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية بداخل المؤسسات التعليمية لضمان سلامة الطلبة وكذلك اطلع الثني على التقرير المقدم من وزير التعليم بخصوص اجتماع وزارتي التعليم والصحة لمناقشة المسح العشوائي الذي سيقام خلال الأسبوع المقبل.

وأكد الثني على ضرورة إتباع الإجراءات بشكل صحيح بمختلف المؤسسات التعليمية وتابع خلال هذا الاجتماع سير العملية بمراقبات التعليم في مختلف البلديات .

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