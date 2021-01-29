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الثني يتابع سير العملية التعليمية في ظل الإجراءات الاحترازية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بومريز سير العملية التعليمية ومستجداتها

وناقش الاجتماع أخذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية بداخل المؤسسات التعليمية لضمان سلامة الطلبة وكذلك اطلع الثني على التقرير المقدم من وزير التعليم بخصوص اجتماع وزارتي التعليم والصحة لمناقشة المسح العشوائي الذي سيقام خلال الأسبوع المقبل.

وأكد الثني على ضرورة إتباع الإجراءات بشكل صحيح بمختلف المؤسسات التعليمية وتابع خلال هذا الاجتماع سير العملية بمراقبات التعليم في مختلف البلديات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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