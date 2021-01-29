الولايات المتحدة: على تركيا وروسيا إخراج قواتهما من ليبيا فورا

أكد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن ريتشارد ميلز، إن على الاطراف الليبية انتهاز الفرصة لاختيار سلطة تنفيذية موقتة، مشيرا إلى أن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي التحقق من مضي ليبيا قدما ومن غير عائق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

ودعا ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن تركيا وروسيا إلى سحب قواتهما وإخراج المرتزقة من ليبيا فورا .

وجاءت تصريحات ميلز خلال كلمة له في جلسة استماع مجلس الأمن أمس الخميس إلى إحاطة قدّمتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، والتي تناولت خلالها أبرز الأحداث السياسية والأمنية، داعية مجلس الأمن إلى دعم الحكومة الموحدة وإصدار قرار بحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية.

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