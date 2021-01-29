مراقبة تعليم بني وليد: نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس

كشف مراقب التعليم في بني وليد خالد سالم، عن عقد عدة اجتماعات بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا في المؤسسات التعليمية بالمدينة، موضحا في تصريح خاص لقناة ليبيا أن هناك عدة نقاط قد تم وضعها لمنع تفشي الوباء في المدارس.

كما كشف مراقب التعليم أن الوزارة ستقوم بتسليم مراقبة بني وليد الاحتياجات اللازمة لمكافحة الجائحة الأسبوع المقبل.

وفيما يخص آخر مستجدات مرتبات العقود بالقطاع، قال مراقب التعليم في بني وليد خالد سالم، إن لجنة ترشيد المرتبات تسلمت إجراءات حقوق المعلمين بالمدينة، معربا عن أمله في قيام الجهات المعنية بالتواصل مع هذه اللجنة واستيفاء الحقوق الخاصة بالمعلمين.

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