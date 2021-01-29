الحويج: نقوم بواجبنا تجاه كل ليبي في سجون العالم.. وبحثنا مع موسكو قضية “هانيبال”

أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أن حكومته تقوم بواجبها تجاه كل مواطن ليبي موقوف أو مسجون أو محكوم في سجون العالم وتتابع أمورهم.

وأشار الحويج في مقابلة ضمن برنامج “قصارى القول” على قناة روسيا اليوم ” RT”، إلى أن هانيبال القذافي نجل معمر القذافي “رهينة سياسية في لبنان اختطف بقضية موسى الصدر”.

وأضاف وزير الخارجية: “طالبنا بمذكرات رسمية إطلاق سراح هانيبال لأنه رهينة سياسية اختطف في قضية موسى الصدر”، وتابع: “عندما ولد هانيبال كان عمره عامين فقط، ولا علاقة له بالقضية لا من بعيد ولا من قريب”.

واستكمل: “ناقشت مع المسؤولين الروس موضوع هانيبال وطلبت من الجانب الروسي التدخل مع حلفائهم وأصدقائهم بالمنطقة لإطلاق سراح هانيبال”.