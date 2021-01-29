الزبيدي: مليشيات مصراتة لا تريد أي منافس لها في المنطقة الغربية

رأى المحلل السياسي محمد الزبيدي أن الصراع بين وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج متوقع، وذلك بعد إطلاق الأول عملية «صيد الأفاعي» التي يسعى من خلالها للقضاء على ميليشيات السراج المهيمنة على طرابلس.

وأكد الزبيدي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن مليشيات مصراتة تخطط للقضاء على مليشيات طرابلس والزاوية، والتي تلتف حول المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج.

وأوضح المحلل السياسي أن تشكيلات مصراتة سيطرت قبل ذلك على العاصمة الليبية، وتم إخراجهم بعد مجزرة «غرغور»، ويعملون لإعادة بسط السيطرة على طرابلس.

وأشار الزبيدي إلى أن مليشيات مصراتة لا تريد أي منافس لها في طرابلس بشكل خاص ومدن الغرب الليبي بشكل عام.

وبين أن وزير داخلية الوفاق يسعى للقضاء على المليشيات الرئيسة المسيطرة على طرابلس وتشكيلات الزاوية، موضحاً أن تحركات باشاغا أغضبت الأتراك الذين عملوا على دعم وزير الدفاع صلاح النمروش والمنتمي لمليشيات الزاوية.