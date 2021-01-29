المنتصر يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة الليبية

أعلن المهندس عبد الرحيم مختار المنتصر أنه قام مساء أمس الخميس بتقديم كافة المستندات والنماذج والتزكية المطلوبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للترشح إلى منصب رئيس الحكومة الوطنية القادمة.

وقال المنتصر في بيان نشره على صفحته الخاصة على فيسبوك “في هذا الوقت الفاصل من تاريخ ليبيا شرف عظيم أن أقبل دعوة مجموعة وطنية رأت الدفع بي لرئاسة الحكومة، وقد قبلت النداء خدمة لبلدي دون تردد أو وجل متعهداً بتحمل المسؤولية كاملة في كافة المجالات التي هي من اختصاصات رئيس الحكومة، والمساهمة والتعاون مع باقي مؤسسات الدولة لتذليل الصعاب ، وخلق الحلول لمشاكل المواطن اليومية والمعيشية العالقة، واحترام صلاحياتي وعدم تجاوزها، وتفعيل دور البلديات وصلاحياتها لضمان وصول الخدمات لكل المدن والقرى والأحياء الليبية”.

وأضاف أنه سيجعل “من كل التشاورات المحلية بمختلف مستوياتها منهج عمل مجدول للحكومة تنفيذاً لإرادة شعبنا العظيم” .