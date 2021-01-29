اتحاد طلبة ليبيا بمصر: حل مشكلات الطلاب مع مسؤولي جامعة المنصورة

التقي مساعد الملحق الثقافي والأكاديمي لاتحاد طلبة ليبيا بجمهورية مصر العربية ادريس الجازوي برفقة مندوب الاتحاد في محافظة المنصورة، علي الجديع بعدد من الطلبة الدارسين بالجامعة حيث قاموا بعرض كافة شكاويهم و تم استلامها ومن ثم عرضها علي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور أشرف طارق حافظ و نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية.

وبحسب إيجاز صحفي لاتحاد طلبة ليبيا بمصر، قام مساعد الملحق الثقافي والأكاديمي بسداد المصروفات الدراسية للطلبة الموفدين عن العام 2020/2019، كما استهدف اللقاء تذليل جميع العراقيل التي آثرت بشكل سلبي علي سير العملية التعليمة للطلبة بسبب جائحه كورونا.

وبحث الاجتماع مشكلات الطلبة الذين لديهم امتحانات وغادروا الساحة حيث تسقط المدة من تاريخ الامتحان الي دخوله الامتحان الفعلي، وكذلك الكليات ذات التخصصات العملية، كما تم حل مشكلة الموافقة الأمنية للطلبة عن طريق التواصل مع مدير إدارة الوافدين د.حسام الدين مصطفي.