القبض على مسلح داخل الحرم الجامعي بجامعة طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، أن أعضاء التحري بمركز شرطة جامعة طرابلس، تمكنوا من إلقاء القبض على مسلح داخل الحرم الجامعي، و ذلك بعد أن تم الاشتباه فيه أمام كلية الزراعة.

وأضافت المديرية في بيان اليوم، أن تقرير رئيس مركز شرطة الجامعة العميد منصور الفيتوري، أكد التعامل مع المسلح باحترافية عالية.

وبحسب البيان، عثر بحوزة المتهم على أسلحة وذخائر تشمل «قنابل يدوية وسلاح ناري نوع مقرون ومسدس وذخيرة»، فيما تم الاستدلال معه وأحيل موقوفا للنيابة العامة من حيث الاختصاص.

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