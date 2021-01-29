المنتصر يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة

أعلن المهندس عبدالرحيم المنتصر ترشحه لمنصب رئيس الحكومة في الهيئة التنفيذية الموقتة، مشيرا إلى تسليم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «كافة المستندات والنماذج والتزكية المطلوبة لغرض الترشح لشغل المنصب» .

وتعهد المنتصر في بيان الخميس «بخلق الحلول لمشاكل المواطن اليومية و المعيشية العالقة»، و«تفعيل دور البلديات»، و« تمكين المرأة والشباب».

اقرأ أيضا: معين الكيخيا يعلن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الهيئة التنفيذية المؤقتة

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مؤسس المعهد الديمقراطي الليبي، معين الكيخيا، عن ترشحه على منصب رئيس الوزراء في الهيئة التنفيذية الموحدة المؤقتة المقترحة. وكتب الكيخيا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «قدمت ترشيحي لمنصب رئيس الوزراء في الهيئة التنفيذية الموحدة المؤقتة المقترحة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا