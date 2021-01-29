“بدر” تكرم الأطباء والأطباء المساعدين لجهودهم في التصدي لكورونا

أقيم بصالة بشير السعداوي في بدر حفل تكريم للأطباء والأطباء المساعدين بقسم الفلترة بدر ومركز العزل تيجي وقسم الفلترة تندميرة ولمن رحلوا ووافتهم المنية من زملائهم بقطاع الصحة لما بذلوه من جهد يذكر فيشكرون عليه منذ انتشار فيروس كورونا في ليبيا.

وكان الحفل برعاية من منظمة المسار للشباب والثقافة في بادرة من لتقديم أقل ما يمكن للجيش الأبيض الذي عمل ومازال يعمل بكل تفان وفي ظروف صعبة.

وفي ختام الحفل تم تكريم شهيد الواجب (نصر إعظيم الكبير) وهو أحد العاملين بقطاع الصحة والذي فقد حياته أثناء أداء واجبه في رعاية مصابي كورونا، وقد تسلم شهادة الشكر ابنه إسلام الذي حضر لتكريم والده الراحل وعبر عن شكره لكل من ساهم في تكريم والده.

كما تم تقديم درع وشهادات الشكر لعدد من الأطقم الطبية التي عملت ومازالت تعمل بمركز العزل تيجي من أطباء ومساعدي الأطباء ومن قسم الفلترة بدر وقسم الفلترة تندميرة.

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