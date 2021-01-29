ليبيا الان

الإمارات تعبر عن استعدادها للتعاون مع مجلس الأمن وواشنطن لحل النزاع في ليبيا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عبرت الإمارات العربية المتحدة الجمعة عن «الاستعداد للتعاون بشكل وثيق» مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية الجديدة لإيجاد حلّ سلمي للنزاع في ليبيا، وذلك غداة مطالبة واشنطن للأطراف الخارجية كلّها بإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا .

وقالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة في بيان إنه «توجد حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا». وأضافت أن «الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأميركية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي»، حسب وكالة «فرانس برس». 

وتابعت أن بلدها «يرحب بدعوة المجلس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا»التي جاءت في بيان مشترك الخميس، وشددت أن «التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن».

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وطالبت الولايات المتحدة الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو «الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا».

وأردفت لانا نسيبة في بيانها أن «الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيمانا راسخا بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي». واعتبرت أن «الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه» وهو يسري منذ وقعه طرفا الأزمة في أكتوبر. وخلصت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة إلى أن ذلك «سيمكن ويشجع مسارا سياسيا وانتقالا تقودهما ليبيا ويلبيان تطلعات الشعب الليبي للاستقرار والسلام والازدهار».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لا يوجد شيء يستحق كل هذه المغالاة فيما يحدث – فقط هي عملية الاعتراف بالخطأ وعدم وجود خبرات ونظرات مستقبلية لما ستؤول اليه الأمور –
    فقط للتوضيح :
    الان تمت عملية تغيير النظام السابق من جماعة كانت تستنزف النظام السابق ماديا – وتعطل مشاريعه التقدمية – وهذا التغيير الي يسمونه فبراير – كانت ضحيته الشعب الليبي والمواطن العادي الذي كبل ولم تقدم له الفرص لبناء بلاده او العمل فيها مع أدرات تحترم خبراته وطول سهره وصبره للتحصيل العلمي والعملي ليرى نفسه في مكان يستطيع من خلاله ان يحقق نجاحات سواء له او لبلاده ومنهم الكثيرين .
    وما يحصل الان بكل أسف :
    هو تعطيل العمل الاصلاحي بسبب المفسدين الذين ركبوا على تيارات وأحزاب ونواب – وتجار – ونسوا ان ضحايا هذا التغيير الذي حصل هم الشباب الواعي الذي هو أساس رفعك البلاد وتقدمها –
    وهذا بسبب الانانية والطمع والقبلية والعنصرية والاستعلاء والسخرية من الآخرين واستصغار افكارهم وعقولهم ومحاولة سرقة وتزوير اعمال وجهود الآخرين وتنسيبها لأنفسهم .
    والاستعانة بالظالمين الذين ليس لهم مصالح الا لدولهم ولابناءهم –
    الان الآتحاد الاوروبي بمل ثقله يرض بشركاتهم داخل ليبيا –
    والآلاف من الخريجين والمهندسين والأطباء الحقيقين الليبين إبناء الوطن يزجون بهم فالمعارك ويدعمونهم بالسلاح – حتى اصبح معظم الليبين بين قتلى ومصابين حروب – ومفقودين –
    ناهيك عن الاعلام المريض الذي يقدم للمواطن المطحون داخل بيته – لأ يرى فيه الا الوجوه المتشائمة والنفاق والمناظرات والفسق والمناقشات العقيمة –
    الان لا توجد حتى توعية إعلامية ولا توعية أمنية ولا برامج ثقافية ولا تقارير اصلاحية ولا توعية مدنية ولا حتى برامج للاطفال الأبرياء داخل بيوتهم -…!!! ماساة يقودها فاسدين عمهم الاول هو المال والسيولة والتبجح على المواطنين بما اقترفت ايديهم …!!!
    ما يحصل يا أعزائي – عبارة عن حرب باردة يقومون فيها باستنزاف البلاد وحماية المجرمين وتعطيل الإصلاحات التي تقوم بها بعض الجهود –
    الان تاورغاء وترهونة تعيش فالخلاء وهي مدن ليبية واهلها ليبيين –
    والنواب والمفسدين والاحزاب يتاجرون باموال الدولة مع الأتراك والروس ..!!!
    في المواطن …!! شيء سخيف وانحطاط اخلاقي وانعدام وطنية …
    حتى على صعيد الموسسات – يتم دمج ادارة المواصلات العادية مع ادارة الطيران المدني ..!!!
    يتم دمج الامن الداخلي مع خريجي السجون …!!! وما يقع تحت ايديهم غنيمة …!!!
    يتم تنصيب قبليين – يرسلون لإعانات داخلية من الحكومة وخارجية من محلس الامن – ويتم تقسيم العواءد على ابناءهم وبناتهم فالمرابيع لشراء الخيول والأمير على العباد يرزقهم – والليبي ابن البلاد الذي لم يصل حتى لسن العاشرة يبيع المناديل في اشارات الطرق حول سياراتهم الفاخرة ….!!!
    عن اي منطق – مستشفيات ترصد لهم ميزانيات / فتذهب الميزانية لأب مريض يشترى الشهادات العليا لابنه وأبنته – ليفتح لهم صيدلية بإعانات قدمت للمستشفيات العامة …
    او عيادة خاصة – باجهزة خصصت لمعاينة مصابي الحرب والقصف – ..!!
    عن اي منطق – تتحدثون – اذا كان المجرم الليبي يشترى له أباه عامل أفريقي ليتهمه بقضيته ارتكبها ابنه ويطلق سراحه ويتهم العامل الذي جاء للبناء والعمل بالجريمة – ..!!
    اذا ضاع العدل فأي بلاد – فاعلم ان الله لا يضيع عنده شيء وسيعلم الظالمون الى آي منقلب سينقلبون . ولا حول ولا قوة الا بالله – السميع العليم .

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