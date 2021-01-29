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حملة بدار رعاية المسنين في طرابلس للتصدي لكورونا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة بدار الوفاء لرعاية المسنين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحي الأندلس وفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة تحت شعار “خدمات خاصة لفئات خاصة في ظروف استثنائية”.

وتضمنت الحملة ورشة عمل تدريبية لكادر التمريض حول كيفية التعامل مع الإصابات بالفيروس وتركيب الأكسجين وأخذ المسحة وإجراءات العزل، بالإضافة إلى ورشة أخرى للمسعفين والمرافقين للمرضى ومقدمي خدمة النزلاء، وتم أخذ عينات من الملاقين للمرضى بواسطة عيادة متنقلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض لقرابة 25 شخصا بالإضافة إلى عينات من المسنين من نزلاء الدار وتم التنسيق في آلية تقديم الخدمات الطبية والتسهيلات من إسعاف ومعدات بجانب إجراء تقييم صحي وتحديد الاحتياجات الطبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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