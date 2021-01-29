حملة بدار رعاية المسنين في طرابلس للتصدي لكورونا

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة بدار الوفاء لرعاية المسنين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحي الأندلس وفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة تحت شعار “خدمات خاصة لفئات خاصة في ظروف استثنائية”.

وتضمنت الحملة ورشة عمل تدريبية لكادر التمريض حول كيفية التعامل مع الإصابات بالفيروس وتركيب الأكسجين وأخذ المسحة وإجراءات العزل، بالإضافة إلى ورشة أخرى للمسعفين والمرافقين للمرضى ومقدمي خدمة النزلاء، وتم أخذ عينات من الملاقين للمرضى بواسطة عيادة متنقلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض لقرابة 25 شخصا بالإضافة إلى عينات من المسنين من نزلاء الدار وتم التنسيق في آلية تقديم الخدمات الطبية والتسهيلات من إسعاف ومعدات بجانب إجراء تقييم صحي وتحديد الاحتياجات الطبية.

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