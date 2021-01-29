“الليبية للإغاثة”: توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة عبر برنامج “الأغذية العالمى”

قالت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، إنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الليبية للإغاثة وبرنامــج الأغذيــة العالمي لسنة 2020 بتوزيع المساعدات الغذائية للأسـر النازحة من المنطقة الغربية وأهالي بنغازي المسجلين فى منظومة النازحين، قام الفريق الميداني بالهيئة بتوزيع السلة الغذائية للفئات المستهدفة.

وأضافت الهيئة في إيجاز صحف، تم توزيع السلة الغذائية بكل مهنية مع اتباع القواعد الحماية المعتـدة لدى منظمـة الصحـة العالمية، وذلك من يوم السبت الموافــق 23 يناير الجاري، حتى الخميس 28 يناير، مشيرة إلى أن أعداد المستهدفين بلغ 1755 شخصا.