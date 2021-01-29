بعثة الاتحاد الأوروبي تكشف نتائج لقاء “ساباديل” مع سيالة وصنع الله و بومطاري

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل وفريقه، واصلوا المشاورات في طرابلس حول الوضع الاقتصادي في ليبيا، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات في بنغازي .

وبحسب إيجاز صحفي للبعثة، فقد التقى السفير ساباديل بوزير الخارجية محمد سيالة، وطمأن وزير الاتحاد الأوروبي على استعداده لتعزيز التعاون مع ليبيا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها، كما ناقش الوزير والسفير التطورات الجارية في العملية السياسية ، فضلاً عن الانتخابات المخطط لها ودعم الاتحاد الأوروبي المحتمل في هذا الصدد.

كما التقى السفير ساباديل بوزير المالية فرج بومطري، الذي أوضح خطط وزارته لتكثيف تدريب المديرين التنفيذيين العامين، وإجراءات تحسين الشفافية في الإنفاق العام وأولويات الاستثمار لخلق فرص عمل في ليبيا.

وناقش السفير ساباديل في لقاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، الحاجة إلى إدارة شفافة وعادلة لإيرادات النفط ، وضرورة تحديث أمن المنشآت النفطية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية. لضمان استمرار إنتاج النفط لدعم الانتعاش الاقتصادي السريع في ليبيا.