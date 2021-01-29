أعضاء وموظفي الهيئات القضائية جالو يرفضون مخرجات حوار بوزنيقة فيما يخص الشأن القضائي

جالو 29 يناير 2021 (وال)- أكد أعضاء وموظفي الهيئات القضائية جالو، تأييدهم للبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الرافض لمخرجات الحوار السياسي المنعقد في مدينة بوزنيقة المغربية فيما يخص الشأن القضائي.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أوضحت فيه أنها تتابع مجريات الحوارات السياسية في بوزنيقة المغربية، وما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من نتائج ومخرجات الحوار بين الأطراف الليبية بهدف تسوية الصراع السياسي في البلاد، والذي اعتمد على المحاصصة المقيتة، والتدخل الفجّ وغير المقبول في الشأن القضائي دون أي اعتبار لأهم المبادئ لقيام الدولة الليبية، وارتكازها على أسس صحيحة، من بينها مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية القضاء. (وال- جالو) إ م/ ر ت

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