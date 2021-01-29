طواقم التمريض في مستشفى غات تلوح بإيقاف العمل

طالب طاقم التمريض بمستشفى غات بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.

وأكدت طواقم التمريض في وقفة احتجاجية لهم على ضرورة إجراء تحسينات إدارية للمستشفى معلنين استعدادهم لتعليق العمل في المرفق الصحي وإجراء خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكشفت أزمة فيروس كورونا هشاشة الوضع الصحي في ليبيا، بعد تزايد حالات الإصابة وتردي الخدمات على المستوى العام في ليبيا، ما يجعل القطاع الصحي يدخل مرحلة لم تشهدها ليبيا من قبل، ما يجعل السؤال المؤجّل منذ بدء الأزمة يطفو على السطح مجددا، فهل سيصمد القطاع الصحي في ليبيا، مع التحديات التي يواجهها من انقطاع للكهرباء، وغياب الإمكانات الحقيقية لمواجهة الوباء، الذي أدخل العالم في رِهان جديد، قد يُنذر بكارثة إنسانية، إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، كما تبرز المزيد من التحديات الأخرى لهذا القطاع، والتي تتمثّل في انقسامه إلى وزارتين، في حكومة الوفاق والحكومة الليبية التابعة للبرلمان ، اللتين شكلتا لجانا منفصلة وغير مركزية حول الوباء في ليبيا.

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