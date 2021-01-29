الصغير يصف دور المرشحين للمناصب السيادية بـ”التكتيك المستهلك”

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، الجمعة، إن جزءًا من المرشحين للمناصب السيادية في ليبيا، يدرك جيدًا ومسبقًا أنه سيخسر، وربما لم يتحصل حتى على عشرة أصوات.

وأضاف الصغير في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المرشحين يريدون من وراء ذلك الدخول إلى المشهد ومضمار السباق من أجل مناصب نواب رئيس الحكومة أو وزير. وتابع الصغير أن هؤلاء المرشحين يفاوضون بالوهم ويتفاوضون على السراي، وفقًا لقوله، واصفًا دور المرشحين بـ”التكتيك المستهلك”

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