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العقوري يبحث مع السفير الألماني مستجدات الحوار السياسي والانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، اتصالاً هاتفياً من سفير جمهورية المانيا لدى ليبيا اوليفر أوتشا، حيث تباحث الطرفان حول آخر المستجدات السياسية ومسيرة الحوار الحالي والانتخابات القادمة نهاية هذا العام .

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، رحب العقوري بإجراء الانتخابات بشرط إعداد الظروف المناسبة لإجرائها وأبرزها العامل الأمني ووجود القاعدة الدستورية، وقدم العقوري شكره للدعم الألماني المتواصل للشعب الليبي، مؤكداً حرص لجنة الخارجية على تسهيل برامج دعم التنمية .

بدوره أكد السفير الألماني استمرار دعم بلاده للشعب الليبي وبما يعود عليه بالازدهار والاستقرار.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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