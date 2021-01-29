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قائد «إيريني»: قدمنا 18 تقريرا للأمم المتحدة عن حظر السلاح المفروض على ليبيا

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

 قال قائد عملية  «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، فابيو أجوستيني، الجمعة، إن إدارة العملية أحالت 18 تقريرًا إلى الأمم المتحدة حتى الآن بشأن الانتهاكات التي تمت لحظر السلاح على ليبيا، موضحا أنه بمجرد إرسال التقارير، فإن الأمر متروك الآن لمجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له من أجل اتخاذ قرارات بشأن هذه الانتهاكات المحتملة.

وأضاف أجوستيني، حسب ما نقلته وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية ردًا على أسئلة البرلمانيين في جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي: «علمنا بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من جانبي الصراع في ليبيا، وكذلك على الحركة الجوية».

وشدد أجوستيني  على أن امتلاك «المزيد من الوسائل المتاحة« سيسهل عمل العملية بطريقة ملحوظة، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى قدرات أكبر للمراقبة الجوية والبرية، وفق «نوفا».

 وفي العام الماضي، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بإطلاق العملية العسكرية «إيريني»، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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