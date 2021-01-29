رسلان: المطالب الأمريكية بشأن ليبيا تكشف مطامع أردوغان في ليبيا وثروات المتوسط

ليبيا – قال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري السابق أحمد رسلان إن الموقف الأمريكي الأخير من الأحداث في ليبيا كشف الموقف التركي وأطماع الرئيس رجب طيب أردوغان في ليبيا وثروات شرق المتوسط، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي الأخير والذي طالب تركيا بإخراج كافة المرتزقة والقوات العسكرية من ليبيا يتطابق تمامًا مع الرؤية المصرية بسرعة الحل السياسي.

رسلان أضاف في تصريح نقله موقع “بوابة أخبار اليوم” أن محاولات التدخل الأمريكية في الشأن المصري مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة لم تحقق أهدافها، وهي تستهدف الدور المصري المتزايد، لأن هناك خوفًا أمريكيًا من تعاظم الدور المصري إقليميًا ودوليًا، خاصة في شرق المتوسط وليبيا، إضافة إلى الإنجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي أشبه بالمعجزات.

وأشار إلى الدور الذي قامت به مصر في شرق المتوسط، وفرض رؤيتها وهيمنتها على الملف الليبي، إضافة إلى أن نجاح البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي هو السبب الأساسي في القلق الأمريكي الشديد من استعادة مصر مكانتها.

رسلان أوضح أن الاستهداف الأمريكي لمصر ليس بغرض حماية حقوق الإنسان، بل هو متعمد لمحاولة بسط الهيمنة الأمريكية وتحقيق مصالحها في المنطقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية