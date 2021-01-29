حويلي: سيتم الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي بكل إقليم في الأول من فبراير

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن مجلس النواب إذا لم يعتمد تشكيلة السلطة التنفيذية الجديدة في ظرف أسبوعين بعد عملية الاختيار، سيؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي لاعتمادها.

حويلي وفي تصريح لموقع “الجزيرة نت” أمس الخميس أضاف: “في الأول من فبراير/شباط سيتم الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي في كل إقليم، ومن يحصل على 70% يصبح مرشح الإقليم بالكامل، وبعد اختيار الأعضاء الثلاثة للرئاسي “ننتقل إلى نظام القوائم على أن يراعى التوازن”.

وتابع: “بعد هذه العملية يقترع الحاضرون لاختيار رئيس الحكومة من جميع أنحاء ليبيا، والفائز يصبح رئيسًا للحكومة؛ بحيث إذا كان من إقليم يختار رئيس المجلس الرئاسي من إقليم مغاير لرئيس الحكومة يعتبر الأكثر عددًا للسكان، أما إقليم فزان فليس له حظوظ في رئاسة المجلس الرئاسي”.

وأفاد حويلي بأن إجراءات البعثة الأممية في عملية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة مخالفة للإعلان الدستوري، ومعتمدة على مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن الدولي 2510، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي لحل الأزمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية