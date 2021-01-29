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الجطلاوي: دعوة البعثة لشخصيات غير منتخبة لاختيار السلطة التنفيذية ستكون لها نتائج سلبية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو المجلس الأعلى للدولة كمال الجطلاوي أن الدعوة الموجهة من البعثة الأممية لشخصيات غير منتخبة لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة، ستكون لها نتائج سلبية.

الجطلاوي في تصريحه لموقع “الجزيرة نت” أمس الخميس قال: لو ركزت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على مجلسي النواب والدولة بموجب الاتفاق السياسي لكانت النتيجة أفضل.

وتساءل عن سبب عدم دعوة البعثة الأممية مئة شخصية منتخبة من مجلسي النواب والدولة، للتوافق على السلطة التنفيذية الجديد، عبر المجمعات الانتخابية لتحصين السلطة الجديدة من الطعون.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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