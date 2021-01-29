الإمارات تؤكد على أولوية الحل السياسي وسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استعدادها للعمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي.

وقالت الإمارات في بيان، عبر مبعوثها الدائم في مجلس الأمن، إن هناك حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في ليبيا، مرحبة بدعوة المجلس لكافة القوات الأجنبية بالانسحاب من ليبيا.

وأكدت أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الليبي وإن تحقيق السلام والاستقرار ضروري أيضًا لأمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الإمارات أنها ستقدم دعمها الكامل لـ”يان كوبيش” كمبعوث خاص للأمين العام إلى ليبيا وإلى زيننجا كمنسق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL). وقالت إن الأولوية الأولى هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه، لأنه سيمكن ويشجع عملية سياسية تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والسلام والازدهار بما يتماشى مع نتائج مؤتمر برلين.