إدارة مطار بنينا الدولي تبحث إنشاء صالة ركاب جديدة بنظام B.O.T

ذكر مطار بنينا الدولي، إن إدارة المطار أقامت عرضا تقديميا لمقترح إنشاء صالة الركاب المزمع تنفيذها بالنظام الاستثماري B.O.T بموجب العقد الموقع بين الحكومة الليبية ممثلة في الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصرف التجارة والتنمية.

وبحسب إيجاز صحفي للمطار، تم عرض التصاميم والخرائط المُعدة من المكتب الاستشاري اللبناني، وذلك بحضور كلا من، مدير عام مطار بنينا الدولي، رئيس مصلحة المطارات، مدير ادارة الطيران بهيئة المواصلات ، كما حضر مدير عام مصرف التجارة والتنمية ومدير المشروع والمهندسين المنفذين والمشرفين على المشروع.

وفُتح باب المناقشة والملاحظات للمشروع بعد ذلك، حيث أكد الجميع على ضرورة التعاون الجاد والمُثمر وتكاثف الجهود لانتهاء المشروع في وقته المحدد له بنهاية العام 2021 م، هذا وقد أثنى فريق العمل الاستشاري على التعاون الكبير المقدم لهم من إدارة مطار بنينا الدولي بشكل خاص والحكومة الليبية بشكل عام .