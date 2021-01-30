برلماني مصري سابق: الموقف الأمريكي من ليبيا كشف أطماع أردوغان

قال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري السابق أحمد رسلان إن الموقف الأمريكي الأخير من الأحداث في ليبيا كشف الموقف التركي وأطماع الرئيس رجب طيب أردوغان في ليبيا وثروات شرق المتوسط.

وأكد رسلان في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، أن الموقف الأمريكي الأخير والذي طالب تركيا بإخراج كافة المرتزقة والقوات العسكرية من ليبيا يتطابق تمامًا مع الرؤية المصرية بسرعة الحل السياسي.

وأضاف السياسي المصري أن هناك خوفًا أمريكيًا من تعاظم الدور المصري إقليميًا ودوليًا، خاصة في شرق المتوسط وليبيا.

وأشار إلى الدور الذي قامت به مصر في شرق المتوسط، وفرض رؤيتها وهيمنتها على الملف الليبي، إضافة إلى أن نجاح البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي هو السبب الأساسي في القلق الأمريكي الشديد من استعادة مصر مكانتها.