حمادي: الرئاسي يعرقل عمل البلديات وميزانيات الحكم المحلي بالوفاق بها مجاملة

قال عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، الجمعة، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، يعرقل البلديات ولا يعمل على منحها صلاحيات الحكم المحلي ولا يوفر لها الميزانيات اللازمة.

وأوضح حمادي أن هناك قرارًا صدر من المجلس الرئاسي بمنح اختصاصات لوزارة الإسكان والتعمير يقلل من صلاحيات البلديات، مشيرًا إلى أن الرئاسي لا يعمل على منح صلاحيات للبلديات، وأن البلديات في ليبيا يتم عرقلة عملها.

وتابع حمادي أن ميزانية الحكم المحلي بالوفاق ميزانيات مجاملة وليست معقولة، مبينًا أن الرئاسي لم يدعم البلديات، ولم تتوافر إرادة سياسية لدعم اللامركزية لأن الرئاسي يتخبط بين النظام المحوري والنظام اللامركزي.

وكان المجلس الرئاسي قد عقد في شهر أغسطس الماضي اجتماعًا، برئاسة السراج، وبحضور نائبه أحمد معيتيق، مع كل من وزيري المالية والحكم المحلي بالوفاق فرج بومطاري، وميلاد الطاهر، وحسب بيان الوفاق، فإن الاجتماع جاء في إطار إجراءات الحكومة المتواصلة لتفعيل نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24