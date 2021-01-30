وازن.. إصابات كورونا في ازدياد وإمكانيات مواجهة الوباء معدومة

أكد عضو المجلس البلدي وازن، حسام علي، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلدية بلغ 40 حالة، مشيرًا إلى أن تسجيل الحالات ازداد بعد فتح معبر ذهيبة مع تونس.

وقال علي في تصريح صحفي إن هناك مركز عزل واحد في البلدية بعدد 6 أسرة، وفريق للفلترة وآخر للعزل، مؤكدًا أن جل الأهالي يضطرون للذهاب إلى مدينة نالوت للعلاج، نظرًا لافتقار كل الإمكانيات والعناصر الطبية والطبية المساعدة والمستلزمات والأدوية.

وأضاف علي أن وقود البنزين لم يتوفر في المحطات، ويباع في السوق السوداء، بينما يتوفر الغاز إلى حد ما، والسيولة النقدية تتوفر من حين إلى آخر بسقف سحب 500 دينار.

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