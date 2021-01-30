الإمارات تبدي استعدادها للتعاون مع مجلس الأمن وواشنطن لإنهاء النزاع في ليبيا

أبدت الإمارات، الجمعة، استعدادها للتعاون مع مجلس الأمن الدولي، والولايات المتحدة، بهدف التوصل لحلّ سلمي للنزاع في ليبيا.

وقالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة، لانا نسيبة، في بيان إن هناك حاجة ملحة من أجل تجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا، موضحة أن بلادها على استعداد للعمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للشعب الليبي.

وأضافت نسيبة أن الإمارات لديها إيمان راسخ بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي المسار الوحيد لإنهاء النزاع في ليبيا، مؤكدة أن الأولوية الأبرز في الأزمة الليبية هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ودعمه.

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