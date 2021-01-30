العوكلي: الأرقام المعلن عن إصابتها بكورونا غير دقيقة وثلثي مراكز العزل غير مفعلة

قال وزير الصحة الأسبق في الحكومة المؤقتة، رضا العوكلي، الجمعة، إن الأرقام المعلن عن إصابتها بفيروس كورونا في ليبيا غير دقيقة، نتيجة غياب المعلومات الكاملة عن العدد الفعلي للحالات.

وأضاف العوكلي في تصريح صحفي أن هناك مصابين فقدوا حياتهم دون الوصول إلى المستشفيات أو مراكز العزل لسبب أو لآخر، مبينًا أن الوضع الوبائي في ليبيا يبدو للوهلة الأولى كأنه تحت السيطرة ولكن هناك عدة أسباب تدعو للقلق وأولها غياب المعلومات الكاملة عن العدد الفعلي للحالات، حيث أن هناك أكثر من ثلثي مراكز العزل الـ 96 في ليبيا غير مفعلة أو غير قادرة على إمداد المركز الوطني للأمراض بعدد الحالات المسجلة وعدد الوفيات كل يوم.

وتابع العوكلي أن المعامل المعنية عاجزة عن توفير العدد اللازم والكافي للمسحة البلعومية والأساسية لتشخيص حالات كورونا بدليل أن نسبة الإيجابيات في التحاليل كل يوم تتراوح بين 15% إلى 30 %، وهذا يعني أنه لا يتم إجراء ما يكفي من التحاليل لكي تكون النسبة أقل من 5 % وهي النسبة المعمول بها في معظم دول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24