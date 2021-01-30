“خارجية الوفاق”: كوبيش يحث سيالة على دعم الحلول السياسية

تلقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة برقية من يان كوبيش المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن برقية كوبيش جاءت ردا على برقية السراج، التي هنأه فيها بتوليه منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

وزعم البيان أن كوبيش تقدم بالشكر والامتنان لسيالة، وعبر عن تطلعه للتعاون فى دعم الجهود المبذولة لتسهيل الحلول الشاملة بقيادة ليبيا من خلال حوارات تدعمها الأمم المتحدة، والتى من شأنها أن تصل بليبيا إلى مسار السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.