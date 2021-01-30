معيتيق: لابد من خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا وبنود اتفاق الوفاق وتركيا واضحة

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، الجمعة، إنه من الضروري خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف معيتيق في تصريح صحفي أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق، بنوده واضحة وصريحة.

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، قد قالت في وقت سابق إن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا لا يزال صامدًا، مبينة في إحاطتها لمجلس الأمن أن لجنة 5+5 أكدت التزامها بإعادة المرتزقة الأجانب إلى بلدانهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24