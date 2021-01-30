بلدية سرت: على قاطني المواقع التابعة للقوات المسلحة التواصل معنا

قالت بلدية سرت، إنه في إطار حصر واستعادة المقرات العسكرية بمدينة سرت للقوات المسلحة العربية الليبية، فإن المجلس التسييري للبلدية، يدعو كافة المواطنين القاطنين بالمقرات والمواقع التابعة للقوات المسلحة والنيابة العسكرية، بضرورة مراجعة مقر بلدية سرت بشكل عاجل خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأضافت البلدية في إيجاز صحفي، والمواقع هي مقر إدارة الاستخبارات العسكرية سرت، مقر الحرس الشعبى سابقا، مقر النيابة العسكرية سرت.

وطالبت البلدية الأهالي، بمراجعة البلدية قائلة:” ليهم وبشكل عاجل مراجعة بلدية سرت لأمر يهمهم أعتبارا من يوم الاحد الموافق 31 يناير 2021 ، وقد جاء دلك بناء على اجتماع موسع مع غرفة العمليات العسكرية وأمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت ورئيس المجلس التسييري للبلدية ورؤوساء الاجهزة الأمنية ومدير مكتب مصلحة الأملاك العامة سرت”.