بركة: مشروع الدستور فيه إقصاء لبعض الفئات ولابد من احترام جميع المكونات

قال المحلل السياسي، عثمان بركة، الجمعة، إن مشروع الدستور فيه إقصاء لبعض الفئات ولابد من احترام المواطنة للجميع دون استثناء.

وأضاف بركة في تصريح صحفي أن المبادئ الحاكمة لابد أن تشمل الجميع دون أي تمييز، لافتًا إلى أن التطورات أخذت المنحى الاجتماعي، وسيكون لها بعض التداعيات”.

وتابع بركة أنه من الناحية السياسية يحق للأمازيغ عدم تجاهلهم، خاصة أنه مورس عليهم ظلم، مبينًا أن قيادات الأمازيغ لا تدفع في الاتجاه نحو الخروج من النسيج الاجتماعي الليبي، لكنهم ضمن المكون الاجتماعي الوطني الليبي، ولهم حقوقهم الفكرية والثقافية، وهم جزء من الحالة الوطنية.

وأكد بركة على ضرورة احترام حقوق الجميع من تبو وطوارق وأمازيغ وجميع مكونات المجتمع دون النظر للعدد أو حجم التمثيل السياسي.

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