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الليبية للإغاثة تعلن توزيع مساعدات غذائية على أكثر من 1700 نازح

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، الجمعة، إنه في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين برنامــج الأغذيــة العالمي لسنة 2020 بتوزيع المساعدات الغذائية للأسـر النازحة من المنطقة الغربية وأهالي بنغازي المسجلين فى منظومة النازحين، قام الفريق الميداني بالهيئة بتوزيع السلة الغذائية للفئات المستهدفة.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم توزيع السلة الغذائية بكل مهنية مع اتباع قواعد الحماية المعتـدة لدى منظمـة الصحـة العالمية، وذلك من يوم السبت الموافــق 23 يناير الجاري، حتى الخميس 28 يناير، مشيرة إلى أن أعداد المستهدفين بلغ 1755 شخصًا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • هذه لا يستطيع اهد تسميتها مساعدات إنسانية او اغاثة عذه من ابسط الحقوق ناخبة المتضررين الليبيين من التدخلات الخارجية –
    وهذه مسؤلية النواب وما اقترفته ايديهم – الان لو كان همهم الوطن والمواطنة – ما كانش موقفهم مادي وعبارة عن عراقيل يضعونها –
    شاريين سيارات مستوردة بالملايين لإدخالها السوق والمصالح الشخصية واللهث بالخيول والمزارع وعدم وجود محاسبة للاستنزاف المالي الي يحدث هناك والاستهتار بالمال العام والموسسات – وهذا الشيء نتاج الجهل والحرب وراء المناصب والقبلية – ولن يحدث بعون الله فالمناطق الاخرى . في وجود أشخاص وطنيين همهم الوحيد المحافظة على الامن الوطني وحماية المواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم بما يليق في بلدهم وداخل أراضيهم . دون الالتفات الاطماع التي أثخنت الشدوق وضيقت النفوس وملءت الكروش .

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  • متقاعد ليبي:
    30 يناير، 2021 الساعة 4:01 ص
    هذه لا يستطيع اي احد تسميتها مساعدات إنسانية او اغاثة هذه تعتبر من ابسط الحقوق ناحية المتضررين الليبيين من التدخلات الخارجية –
    وهذه مسؤلية النواب وما اقترفته ايديهم – الان لو كان همهم الوطن والمواطنة – ما كانش موقفهم مادي وعبارة عن عراقيل يضعونها –امام الإصلاحات
    شاريين سيارات مستوردة بالملايين لإدخالها السوق والمصالح الشخصية واللهث بالخيول والمزارع وعدم وجود محاسبة للاستنزاف المالي الي يحدث هناك والاستهتار بالمال العام والموسسات – وهذا الشيء نتاج الجهل والجري وراء المناصب والقبلية – ولن يحدث بعون الله فالمناطق الاخرى . في وجود أشخاص وطنيين همهم الوحيد المحافظة على الامن الوطني وحماية المواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم بما يليق في بلدهم وداخل أراضيهم . دون الالتفات ل الاطماع التي أثخنت الشدوق وملءت الكروش وضيقت النفوس واثقلت حتى كسرت العروش .

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