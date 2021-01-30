الليبية للإغاثة تعلن توزيع مساعدات غذائية على أكثر من 1700 نازح

قالت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، الجمعة، إنه في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين برنامــج الأغذيــة العالمي لسنة 2020 بتوزيع المساعدات الغذائية للأسـر النازحة من المنطقة الغربية وأهالي بنغازي المسجلين فى منظومة النازحين، قام الفريق الميداني بالهيئة بتوزيع السلة الغذائية للفئات المستهدفة.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم توزيع السلة الغذائية بكل مهنية مع اتباع قواعد الحماية المعتـدة لدى منظمـة الصحـة العالمية، وذلك من يوم السبت الموافــق 23 يناير الجاري، حتى الخميس 28 يناير، مشيرة إلى أن أعداد المستهدفين بلغ 1755 شخصًا.

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