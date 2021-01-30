ثنائية شتوتجارت تزيد من معاناة ماينز في الدوري الألماني

فاز فريق شتوتجارت على ضيفه ماينز، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “مرسيدس بينز آرينا”، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني “البوندزليجا” للموسم الحالي 2020-2021.

جاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني، حيث افتتح النمساوي ساسا كالادزيتش هدفي شتوتجارت في الدقيقة 55، وهو رابع أهداف اللاعب هذا الموسم في الدوري الألماني.

وتمكن المتألق سيلاس وامانجيتوكا مهاجم الكونغو الديمقراطية من تسجيل هدف التعزيز لشتوتجارت في الدقيقة 72، وهو الهدف رقم 11 له هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى 25 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد ماينز المتعثر عند 10 نقاط، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وكان فريق ماينز قد حقق مفاجأة كبيرة في الجولة الماضية بالفوز على لايبزيج الوصيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتستكمل غدا السبت وبعد غد الأحد مباريات الجولة الـ19 من البوندزليجا، وستكون مواجهتا بايرن ميونخ أمام هوفنهايم، وباير ليفركوزن ضد لايبزيج أقوى مباريات الجولة.

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