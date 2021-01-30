بعد عودتهم من ليبيا.. المعارضة السورية المسلحة تكرم مجموعة من المرتزقة

قال ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المعارضة السورية المسلحة، كرّمت وفدًا من ما يعرف بفيلق المجد بقيادة، ياسر عبد الرحيم، بعد عودته من قيادة المرتزقة في ليبيا.

وذكر المرصد عبر موقعه الإلكتروني أن القيادي ياسر عبد الرحيم كان يقود المرتزقة في ليبيا لدعم قوات الوفاق، حيث قامت تركيا بتدريبهم وإرسالهم.

وقال المرصد إن عناصر ما يعرف بفيلق المجد ارتكبت أبشع الانتهاكات في مناطق العمليات العسكرية “غصن الزيتون” و”درع الفرات” و”نبع السلام”.

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