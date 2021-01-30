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بعد عودتهم من ليبيا.. المعارضة السورية المسلحة تكرم مجموعة من المرتزقة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المعارضة السورية المسلحة، كرّمت وفدًا من ما يعرف بفيلق المجد بقيادة، ياسر عبد الرحيم، بعد عودته من قيادة المرتزقة في ليبيا.  

وذكر المرصد عبر موقعه الإلكتروني أن القيادي ياسر عبد الرحيم كان يقود المرتزقة في ليبيا لدعم قوات الوفاق، حيث قامت تركيا بتدريبهم وإرسالهم.

وقال المرصد إن عناصر ما يعرف بفيلق المجد ارتكبت أبشع الانتهاكات في مناطق العمليات العسكرية “غصن الزيتون” و”درع الفرات” و”نبع السلام”.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • لن يفلت كلاب النار من الحساب وهنيئا لقتلاهم من الشهداء الذين قتلوا على يد هؤلاء الخوارج
    يقول الله تعالى: { وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}[إبراهيم : 42-43].

    آية تهديد ووعيد ولكن ما أعظم ما فيها من شفاء لقلوب المظلومين وتسلية لخواطر المكلومين، فكم ترتاح نفس المظلوم ويهدأ خاطره حينما يسمع هذه الآية ويعلم علم اليقين أن حقه لن يضيع وأنه سوف يقتص له ممن ظلمه ولو بعد حين. وأنه مهما أفلت الظالم من العقوبة في الدنيا فإن جرائمه مسجله عند من لا تخفى عليه خافيه ولا يغفل عن شئ. والموعد يوم الجزاء والحساب، يوم العدالة، يوم يؤخذ للمظلوم من الظالم، ويقتص للمقتول من القاتل { الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ}[غافر : 17]. ولكن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته { إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} أي تبقى أبصارهم مفتوحة مبهوتة، لا تتحرك الأجفان من الفزع والهلع، ولا تطرف العين من هول ما ترى،{مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ} أي مسرعين لا يلتفتون إلى شئ ممن حولهم، وقد رفعوا رؤوسهم في ذل وخشوع لا يطرفون بأعينهم من الخوف والجزع وقلوبهم خاوية خالية من كل خاطر من هول الموقف.

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