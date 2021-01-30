المرصد السوري: آلاف المرتزقة لازالوا في ليبيا رغم انتهاء المدة المحددة لانسحابهم

قال ما يسمى بالمرصد السوري، الجمعة، إنه مضى نحو أسبوع على انتهاء المهلة المحددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، المنبثقة عن التوافق الليبي الليبي الذي جرى التوقيع عليه في 23 أكتوبر 2020.

وأضاف المرصد في تقرير له أنه كان من المفترض خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، مبينًا أن المدة انتهت يوم السبت الماضي الموافق 23 يناير الجاري، إلا أن شيئًا من هذا القبيل لم يحدث، مؤكدًا أن مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية لازالوا متواجدين في ليبيا، ولم يعودوا إلى سوريا حتى اللحظة.

وتابع المرصد أن ما حدث خلال الأيام الماضية من الشهر الجاري هو عبارة عن عمليات تبديل، يعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات مقابلها، يأتي ذلك في ظل المطالبات الدولية المستمرة بخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

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