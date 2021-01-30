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الترجمان: اتفاق وقف إطلاق النار أفرغ من محتواه ولا انتخابات في ظل وجود مرتزقة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد الباحث السياسي، خالد الترجمان، الجمعة، أن المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أخفقت في التأكيد على الأرضية التي وصل إليها العسكريون في  لجنة “5+5” مضيفًا أن البعثة الأممية تجاهلت البناء على تلك النتائج.

وقال الترجمان في تصريح صحفي، إن اتفاق وقف إطلاق النار أفرغ من محتواه ولم يتم التأسيس عليه لعقد اجتماعات أخرى موسعة، تناقش توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية.

وانتقد الترجمان تركيز وليامز على إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مجال للحديث عن الانتخابات، ما لم تحل المشكلة الأمنية، ويغادر المرتزقة ليبيا، وتترك القوات التركية مواقعها في طرابلس والمنطقة الغربية بأسرها.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • يجب ان يصدر قرار من مجلس الامن بتجميد ارصدة عائدات النفط حتى يتم انتخاب حكومة ورئيس يتصرفان فى هذه اامبالغ ولايتركوها للفاسدين المتمسكين بكراسى السلطة وبستنجدوا بالاحتلال والمرتزقة مع فرض عقوبات على المعرقلين بتجميد ارصدتهم فى الخارج وحظر سفرهم لاى دولة اوربية او امريكا

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  • ملحوظة كان اردوغان زمان يخرج بتصريحات عقب صلاة الجمعة وبعد ان جاء بايدن لم نعد نرى اى تصريحات فقد اصبح قطة نونو قطة صامته مثل قنونو حاليا فهو يخشى اثارة بايدن الذى ينتظر اسقاطه اما ايام ترتمب غكان بيلع له الزلط مهما زيط اردوغان

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