الترجمان: اتفاق وقف إطلاق النار أفرغ من محتواه ولا انتخابات في ظل وجود مرتزقة

أكد الباحث السياسي، خالد الترجمان، الجمعة، أن المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أخفقت في التأكيد على الأرضية التي وصل إليها العسكريون في لجنة “5+5” مضيفًا أن البعثة الأممية تجاهلت البناء على تلك النتائج.

وقال الترجمان في تصريح صحفي، إن اتفاق وقف إطلاق النار أفرغ من محتواه ولم يتم التأسيس عليه لعقد اجتماعات أخرى موسعة، تناقش توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية.

وانتقد الترجمان تركيز وليامز على إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مجال للحديث عن الانتخابات، ما لم تحل المشكلة الأمنية، ويغادر المرتزقة ليبيا، وتترك القوات التركية مواقعها في طرابلس والمنطقة الغربية بأسرها.

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