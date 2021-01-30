حويلي: عملية الاقتراع لاختيار أعضاء الرئاسي بكل إقليم ستجرى أول فبراير

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر حويلي، إنه سيتم الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي في كل إقليم في الأول من فبراير، مشيرًا إلى أنه من يحصل على 70% يصبح مرشح الإقليم بالكامل، وأنه بعد اختيار الأعضاء الثلاثة للرئاسي يتم الانتقال إلى نظام القوائم على أن يراعى التوازن.

وأضاف حويلي في تصريح صحفي أنه بعد هذه العملية يقترع الحاضرون لاختيار رئيس الحكومة من جميع أنحاء ليبيا، والفائز يصبح رئيسًا للحكومة، بحيث إذا كان من إقليم يختار رئيس المجلس الرئاسي من إقليم مغاير لرئيس الحكومة يعتبر الأكثر عددًا للسكان، أما إقليم فزان فليس له حظوظ في رئاسة المجلس الرئاسي.

وتابع حويلي أن إجراءات البعثة الأممية في عملية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة مخالفة للإعلان الدستوري، ومعتمدة على مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن الدولي 2510، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي لحل الأزمة.

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