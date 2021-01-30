عقيل : الحل في ليبيا أمني و الاستفتاء على الدستور اختراق كبير

اعتبر المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن الاتفاق الذي جرى بين المتحاورين، على إجراء استفتاء على مسودة الدستور، بمثابة اختراق سياسي كبير، لافتا إلى أن الأزمة الليبية ليست سياسية و أنما امنية في المقام الاول.

وأوضح عقيل أن الحل في ليبيا يتطلب نزع السلاح وتفكيك الميليشيات، و وجود مؤسسات قوية من جيش و شرطة و حرس بلدي، وجمارك، ومخابرات، وأمن داخلي، وأمن خارجي يمكن السلطة القادمة، بخلاف كل السلطات التي حكمت منذ «فبراير».

وأضاف المحلل السياسي،أن هناك معوقات كبيرة متعلقة بالداخل الليبي تبدأ من الخلل البنيوي الذي تعانية لجنة (5+5)، و التي افترضت وجود جيشين متواجهين في غرب البلاد، و في شرقها، لافتا إلى أن هذا شيء غير صحيح على الإطلاق، و موضحا أن غرب البلاد تسيطر عليه جماعات ميليشياوية، وأن الـ5 ضباط الذين يمثلون الميليشيات أو أمراء الحرب هم لا يمثلونهم عمليا بل إنهم ضباط افتراضيون ليس لهم وجود حقيقي في سلسلة القيادة.

و أشارعقيل،إلى أن هؤلاء لم يستطيعوا تحقيق شيء حتى الآن، لافتا إلى أن الضباط الخمسة الذين يتبعون الجيش يشكلون يدا واحدة لا تستطيع أن تصفق، والخمسة ضباط الافتراضيون من الطرف الآخر لا يملكون شيئا على الأرض، فليس لديهم أي نفوذ حقيقي في سلسلة قيادة يمكنهم أن ينسقوا من خلالها لتنفيذ المسائل المختلفة التي يمكن أن يلتزموا بها، مستشهدا بعدم فتح الطريق الاستراتيجي.

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