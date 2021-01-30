التكبالي: لا يمكن لليبيا أن تتقدم في ظل نظام المحاصصة في المناصب

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إنه لا يمكن لليبيا أن تدخل العصر الحديث أبدًا في ظل نظام المحاصصة في المناصب.

وأضاف التكبالي في تصريح صحفي أنه انتقد هذا التفكير منذ البداية مؤكدًا أنه لا يؤمن بالجهوية ولا القبلية، وأن ليبيا هشة ولا يجب أن تدخل في هذا الخضم، مشددًا على أن ليبيا واحدة وستبقى واحدة.

وتابع التكبالي أن بلاد الجوار كلها تقدمت ونسيت هذه الأشياء وبقيت ليبيا هي الدولة الوحيدة التي تشدها هذه الخيوط إلى الخلف، مؤكدًا أن الدول الإفريقية التي وراء ليبيا سوف تجتازها ولايزال الليبيون يتخاصمون على من يتولى هذا المنصب أو ذاك. وأشار التكبالي إلى أنه لازال أولئك الذين ذهبوا إلى المدارس وظنوا أنهم يحملون الشهادات العليا يؤمنون بالقبلية والجهوية وبالمحاصصة، متسائلا: ما معنى أن يؤتى بشخص من هذا الإقليم أو ذاك؟ هل سمعتم في أي دولة حديثة مثل أمريكا التي بها مواطنون من مختلف أنحاء العالم أنهم يأتون برجل من تلك الجهة وإلا سوف يغضب ويقيم حربا عليهم؟.

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