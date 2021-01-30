التكبالي: المحاصصة تعود ببلادنا إلى الخلف

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إنه لا يمكن لليبيا أن تدخل العصر الحديث أبدًا في ظل نظام المحاصصة في المناصب.

وأوضح التكبالي، في تصريح صحفي، بأنه انتقد هذه الفكرة منذ البداية، مؤكدا أنه لا يؤمن بالجهوية ولا القبلية، مشيرا إلى أن ليبيا هشة ولا يجب أن تدخل في هذا الخضم، مشددًا على أن ليبيا واحدة وستبقى واحدة.

وأضاف التكبالي، “إن دول الجوار تقدمت ونسيت هذه الأشياء وبقيت ليبيا هي الدولة الوحيدة التي تشدها هذه الخيوط إلى الخلف”.

وأكد التكبالي، بأن الدول الإفريقية التي وراء ليبيا سوف تجتازها ولايزال الليبيون يتخاصمون على من يتولى هذا المنصب أو ذاك.

وتابع التكبالي، “لازال أولئك الذين ذهبوا إلى المدارس وظنوا أنهم يحملون الشهادات العليا يؤمنون بالقبلية والجهوية وبالمحاصصة”.

وقال التكبالي متسائلا، “ما معنى أن يؤتى بشخص من هذا الإقليم أو ذاك؟ هل سمعتم في أي دولة حديثة مثل أمريكا التي بها مواطنون من مختلف أنحاء العالم أنهم يأتون برجل من تلك الجهة وإلا سوف يغضب ويقيم حربا عليهم؟”.