جمال الحاجي: المجتمع الدولي يريد إعادة «انقلاب سبتمبر الأسود» لتدمير مؤسسات الدولة

اعتبر الناشط السياسي جمال الحاجي، أن المجتمع الدولي يقود الدولة الليبية إلى سيناريو أفغانستان ما يعد مؤشرا لإعادة “انقلاب سبتمبر الأسود” لتدمير مؤسسات الدولة، حسبما قال.

وقال «الحاجي» في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «المشهد مشابه في ليبيا لتكون بديلا عن إفغانستان ودول الخليج التي ستنفجر قريباً».

وأضاف أن «ما حدث ويحدث لأفغانستان من تدخل المسمى “مجتمع دولي” للحيلولة دون قيام دولة»، واصفا ذلك بقوله أنها «مؤشرات خطيرة تعيدنا للوراء لخطوة التمكين لانقلاب سبتمبر الأسود المستهدف به تدمير مؤسسات الدولة وإغراق المجتمع والدولة الليبية الوليدة في فوضى “طرهات” القذافي وقيادات اللجان الثورية اللصوص والقتلة»، حسب قوله.

وأردف «أن ممارسات المسمى “الدول الداعمة” لإشعال الحرب ودعم أطرافها للحيلولة دون دعم الخروج بالبلاد من تشتتها بالتمكين للرعاع واللصوص والجهلة باختيارات دقيقة من قبل بعثة الامم المتحدة».

ورأى أن «كل هذا يقود لما حدث ويحدث في لأفغانستان من ضرب مؤسساتها وعدم التمكين بتجديد المؤسسات وتطويرها أو العمل على الاستقرار..!».

واختتم بالتأكيد على تكرار سيناريو أفغانستان في ليبيا بقوله: «لا نرى غير هذا في ليبيا مع الفارق من كثرة من يتاجر بالبلاد واستقرارها مقابل مصالح ومكاسب حقيرة ضيقة وعلى رأسهم الاحزاب الفاسدة..!».