ليبيا الان

جمال الحاجي: المجتمع الدولي يريد إعادة «انقلاب سبتمبر الأسود» لتدمير مؤسسات الدولة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر الناشط السياسي جمال الحاجي، أن المجتمع الدولي يقود الدولة الليبية إلى سيناريو أفغانستان ما يعد مؤشرا لإعادة “انقلاب سبتمبر الأسود” لتدمير مؤسسات الدولة، حسبما قال.

وقال «الحاجي» في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «المشهد مشابه في ليبيا لتكون بديلا عن إفغانستان ودول الخليج التي ستنفجر قريباً».

وأضاف أن «ما حدث ويحدث لأفغانستان من تدخل المسمى “مجتمع دولي” للحيلولة دون قيام دولة»، واصفا ذلك بقوله أنها «مؤشرات خطيرة تعيدنا للوراء لخطوة التمكين لانقلاب سبتمبر الأسود المستهدف به تدمير مؤسسات الدولة وإغراق المجتمع والدولة الليبية الوليدة في فوضى “طرهات” القذافي وقيادات اللجان الثورية اللصوص والقتلة»، حسب قوله.

وأردف «أن ممارسات المسمى “الدول الداعمة” لإشعال الحرب ودعم أطرافها للحيلولة دون دعم الخروج بالبلاد من تشتتها بالتمكين للرعاع واللصوص والجهلة باختيارات دقيقة من قبل بعثة الامم المتحدة».

ورأى أن «كل هذا يقود لما حدث ويحدث في لأفغانستان من ضرب مؤسساتها وعدم التمكين بتجديد المؤسسات وتطويرها أو العمل على الاستقرار..!».

واختتم بالتأكيد على تكرار سيناريو أفغانستان في ليبيا بقوله: «لا نرى غير هذا في ليبيا مع الفارق من كثرة من يتاجر بالبلاد واستقرارها مقابل مصالح ومكاسب حقيرة ضيقة وعلى رأسهم الاحزاب الفاسدة..!».

 

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جمال الخاجي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ليس سبتمبر هو الأسود وانتهي القول في السواد فلا تنسي أن حتي من آتي بعده فهو حالك السواد فمعمر والذين معه ونحن جميعنا نعتقد بهم السؤ هم لم يآتوا إلينا من كوكب آخر هم افراز المجتمع الليبي فالشجره السيئه فلا يمكن ان تعطي ثمار جيد فلو السؤ في معمر وحسب فقد خلصتنا منه ثورة المجتمع الدولي ضده التي تفجرت يوم 19/3/2011 فمشرط الجراحين سركوزي ماكرون اوباما قد أستآصلوا من الجسد الليبي جزء من ورم كان يعاني منه فهل تعافي الجسد الليبي أم انتكس فبكل قوه وبدون خجل قولوا أنتكس فالسرطان ليس دخيل علي جسم الأنسان بل ينتجه الجسم نفسه فسؤ من جاءوا بعد معمر قد غطي علي سؤ معمر عندما كانوا المعارضين يمعنوا في وصف أبناء القذافي بهدر الاموال بان اعطي الساعدي 63 مليون لفريق جوفونتوس كان عار وعيب ذلك ولكن عندما آتوا من معارضين للحكم ابناءهم قد اهدروا المليارات فمعناها الفساد في ليبيا ليس في اشخاص بل في مجتمع بأسره

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