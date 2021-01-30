«الخلاب» يحتج على عدم الاستماع «لنصائح” الصادق الغرياني»

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تعليق
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ان المفتري علي الدين المدعو السادي الخرياني لم يكن يوما ناصحا أمين حتي يكون من الواجب ان تستمع الناس اليه فقد كان ولازال هذراب هتراي بوق ينعق بالتحريض علي سفك الدماء والقتل فقد كان علي صواب البرلمان الليبي عندما طرده من دار الافتاء شر طرده بعدما حولها الي دار افتراء بدل ما كانت دار افتاء فمن يتستر بالدين كالمدعو السادي الخرياني يفضحه الله عاجلا او آجلا ويحوله من صورة عالم جليل في نظر الناس الي عبد ذليل لغير الله في نظرهم فأستبدل شيخكم هذا التسبيح بحمد الله الي التسبيح بحمد تميم الذميم واردوغان فبدل ما يثني علي الله في خروجه الدائم علي قناة التناطح إلا انه بات يثني علي أشخاص هم عبيد لله لقد باع آخرته بدنيا غيره بتركه الثناء علي الخالق وانخرط في الثناء علي المخلوق
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