تعاون مشترك بين المنظمة الليبية للإعلام المتقاطع ومركز حرية الصحافة

وقعت المنظمة الليبية البحثية للإعلام المٌتقاطع والذكاء الاصطناعي، والمركز الليبي لحرية الصحافة، في طرابلس، اتفاقية تعاون مشترك لإنجاز وتنفيذ عدد من البحوث والمشاريع والدراسات الإعلامية المشتركة.

ووقع الاتفاقية عن المنظمة الليبية البحثية للإعلام المٌتقاطع والذكاء الاصطناعي رئيس مجلس الإدارة الدكتور “عابدين الشريف”، وعن المركز الليبي لحرية الصحافة مديره التنفيذي “محمد الناجم”.

والمنظمة الليبية البحثية للإعلام المتقاطع والذكاء الاصطناعي هي إحدى منظمات المجتمع المدني غير الحكومية أُشهرت من قبل مفوضية المجتمع المدني العام الماضي

وتهدف المنظمة للارتقاء بالإعلاميين ومهنتهم بأسلوب ونمط جديدين من خلال استخدامهم لجميع المنصات الإعلامية والتقنيات الحديثة، ورفع مستوى الوعي وتنمية المعارف العلمية وتطوير البرامج البحثية في مجال الإعلام المتقاطع والذكاء الاصطناعي.

وتسعى المنظمة لتحقيق أهدافها إلى إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية، والتنسيق والتعاون مع المنظمات في مجال البحوث والدراسات، وإصدار الكتب والنشرات والدوريات العلمية في مجال تخصص المنظمة، واستغلال كافة الوسائل الإعلامية المختلفة في تحقيق أهداف المنظمة.