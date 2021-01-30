السفير الألماني: سنُواصل دعم الليبيين في طريقهم نحو الاستقرار

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اتصالاً هاتفيًا من سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوتشا.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، أحدث المستجدات على الساحة السياسية الليبية، وتطورات الحوار الدائر حاليًا، ومدى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التي يترقبها الشعب الليبي، والمقرّر إجراؤها نهاية هذا العام.

وأعرب “العقوري” عن ترحيبه بإجراء الانتخابات، شريطة توفير المناخ الملائم لهذه الخطوة، خاصة ما يتعلق بتوفير الأوضاع الأمنية التي تسمح للمواطن بالإدلاء بصوته بحرية، وشدّد كذلك على أهمية توفير القاعدة الدستورية التي تستند إليها العملية الانتخابية.

وقدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية شكره لبرلين على كافة أشكال المساندة التي تقدمها لصالح الشعب الليبي، لافتًا إلى أن لجنة الخارجية لا تدخر وسعًا في سبيل تسهيل تنفيذ برامج دعم التنمية.

على الجانب المقابل، تعهّد السفير الألماني بأن بلاده ستواصل تقديم الدعم للشعب الليبي؛ حتى تنتهي مرحلة عدم الاستقرار ويبدأ الليبيون في الانطلاق نحو الازدهار.

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