المرصد السوري: مرتزقة الفصائل السورية الموالين لتركيا لازالوا في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المهلة المحددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية المنبثقة عن التوافق الليبي الموقع في أكتوبر الماضي قد انتهت منذ نحو أسبوع.

وفي تقرير له، الجمعة، تابع المرصد، “كان من المفترض خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، مبينًا أن المدة انتهت يوم السبت الماضي الموافق 23 يناير الجاري، إلا أن شيئًا من هذا القبيل لم يحدث”.

وأكد المرصد بأن مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية لازالوا متواجدين في ليبيا، ولم يعودوا إلى سوريا حتى اللحظة.

وأضاف المرصد “إن ما حدث خلال الأيام الماضية من الشهر الجاري هو عبارة عن عمليات تبديل، يعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات مقابلها، يأتي ذلك في ظل المطالبات الدولية المستمرة بخروج القوات الأجنبية من ليبيا”.