العقوري لسفير ألمانيا: نرحب بالانتخابات بشرط توفر الظروف المناسبة

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال اتصال هاتفي مع سفير ألمانيا لدى ليبيا “اوليفر أوتشا” عن ترحيبه بإجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري بشرط إعداد الظروف المناسبة لإجرائها وأبرزها العامل الأمني ووجود القاعدة الدستورية

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن العقوري أغرب عن شكره للدعم الألماني المتواصل للشعب الليبي، مؤكداً حرص لجنة الخارجية على تسهيل برامج دعم التنمية .

وأكد السفير الألماني استمرار دعم بلاده للشعب الليبي وبما يعود عليه بالازدهار والاستقرار.

وبحث الجانبين آخر المستجدات السياسية ومسيرة الحوار الحالي والانتخابات القادمة نهاية هذا العام