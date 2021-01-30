مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل ضبط رجلين وسيدتين في قضية «هتك عرض وزنا»

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، تفاصيل ضبط رجال مركز شرطة الكويفية رجلين وامرأتين أثناء تواجدهم في سيارة بدون لوحات معدنية، وتوجيه تهمة هتك العرض والزنا لهم.

وقالت المديرية إنه بعد توقيف سيارة فيها الأربعة، تلاحظ ارتباك السائق وتلعثمه عند سؤاله عند علاقة السيدتين به وزميله، ثم تم التحقيق مع الأربعة، ليحضر أثناء التحقيق زوج إحدى السيدتين، الذي قال إنه يشك في تعرض زوجته وشقيقتها لـ«المواقعة» من قبل االمضبوطين، مضيفا أن «والدة زوجته تقوم بإستخدام بناتها في ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية». وجرى إتخاذ الإجراءات مع المتهمين، وأحيلوا للنيابة العامة بتهمة هتك العرض والزنا بالرضا.

وأشارت المديرية في بيان إلى أن عملية الضبط هذه جرت الأربعاء الماضي، «فأثناء إجراء إستيقاف ضمن خطة تأمين بنغازي تم ضبط سيارة نوع ميتسوبيشي اللون رصاصي بدون لوحات معدنية يقودها المدعو (م.ع.ح) ويرافقه (س.ع.م) وكان برفقتهما كل من المدعوة (ر.س.ص) والمدعوة (أ.س.ص)».

وأضاف البيان: «بسؤال السائق عن ملكية وإجراءات السيارة لوحظ عليه الارتباك والتلعثم وبسؤاله عن الفتيات بأنهما شقيقتيه، وبطلب المستندات الثبوتية تبين انه لاتربطه بهما أي علاقة، وعند سؤال الفتيات عن سبب تواجدهما بسيارة المعني ذكرا بأنهما قامتها بإستئجاره لزيارة شقيقتهما القاطنة بمدينة المرج».

وتابع البيان: «وبينما التحقيق جاري مع المذكورين، حضر للمركز المدعو (س.ص.أ) وتقدم بشكوى ضد زوجته (ر.س.ص) وأختها (أ.س.ص) والشخصين اللذين كانا برفقتهما، وذكر أنه يشك في تعرض زوجته وشقيقتها للمواقعة من قبل هؤلاء الاشخاص، كما ذكر بأن أم زوجته تقوم بإستخدام بناتها في ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية .. وتم إتخاذ الإجراءات وأحيلوا للنيابة العامة بتهمة هتك العرض والزنا بالرضا».

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